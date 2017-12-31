РИАМО - 31 дек. Торжественная церемония встречи 40-миллионого пассажира прошла в аэропорту «Шереметьево» в последний день года, пассажиру и его семье вручили сувениры и ценные подарки, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Тридцать первого декабря 2017 года в международном аэропорту «Шереметьево» состоялась торжественная церемония встречи 40-миллионого пассажира. В завершающий день накануне Нового года аэропорт «Шереметьево» преодолел исторический рубеж для всей авиатранспортной отрасли нашей страны и вошел в престижную лигу крупнейших аэропортов мира по пассажиропотоку», - говорится в сообщении.

Новую веху в истории аэропорта открыл глава молодой семьи Алексей Чебышев, его супруга Маргарита и их маленькие дочки Агния и Агафия, вылетевшие рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в 13:25 в Калининград к родственникам встречать Новый год. Чебышев вместе с семьей проживает недалеко от аэропорта в Химках и является частолетающим пассажиром.

Церемония регистрации и чествования 40-миллионого пассажира и его семьи состоялась в зоне регистрации внутренних линий терминала D. Взрослых и маленьких юбилейных путешественников поздравили генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко и заместитель гендиректора - летный директор ПАО «Аэрофлот» Игорь Чалик. Пассажирам вручили сувениры и ценные подарки.

«В лице вашей семьи мы рады приветствовать всю сорокамиллионную аудиторию наших пассажиров, представляющих практически весь земной шар и выбравших для своих путешествий в этом году аэропорт «Шереметьево». Мы делаем все возможное для того, чтобы пребывание в нашем аэропорту было комфортным и оставляло самые приятные воспоминания», - отметил Василенко.

Аэропорт «Шереметьево» вручил счастливой семье карты на бесплатное посещение бизнес-залов сроком на один год, карты лояльности аэропорта SVO club от Бинбанка и фирменные сувениры. Авиакомпания «Аэрофлот» подарила сертификаты на перелеты в любую точку мира на своих регулярных рейсах.

В последний день года «Шереметьево» по плану обслужит более 94 тысяч человек. Завершающими рейсами станут: рейс «Аэрофлота» из Сочи, который прибудет в 23:45, и рейс авиакомпании Czech Airlines, который вылетит в Прагу в 23:10. Первыми рейсами в первый день нового года станут: рейс авиакомпании Air France, который прибудет из Парижа в 00:40, и рейс авиакомпании KLM, который вылетит в Амстердам в 05:30.