РИАМО - 31 дек. Третий новогодний поезд отправился с новой станции «Ховрино» по Замоскворецкой линии метро Москвы, это тот самый праздничный состав, который впервые вышел на линию в преддверии прошлого Нового года и очень понравился пассажирам, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Первыми в новогоднем поезде проехали мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев, сотрудники Московского метрополитена, а также жители близлежащих районов.

«В прошлом году мы получили огромное количество положительных отзывов и благодарностей от наших пассажиров, которым понравился новогодний состав, поэтому в канун этого Нового года мы решили также выпустить его на линию. Теперь в московском метро курсируют сразу три новогодних поезда, которые подарят праздничное настроение более чем 2 миллионам пассажиров», - рассказал журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как уточняется в пресс-релизе к церемонии открытия, запуск поезда также приурочен к началу работы 207-й станции метрополитена – «Ховрино». По просьбам пассажиров дизайн поезда не претерпел существенных изменений - главными элементами оформления остались красногрудые снегири, пышные еловые ветви и ажурные снежинки, а внутри мерцающие лампочки и гирлянды. Для создания праздничной волшебной атмосферы в новогоднем составе будут звучать аудиопоздравления.

«Любителей метрополитена порадует тот факт, что новогодний поезд – это один из двух уникальных составов типа «Еж-3», который остается для работы в метрополитене после окончания эксплуатации данных типов поездов. Другой из них сохранен для участия в ежегодном параде ретропоездов», - добавляется в материале.

Впервые тематический состав, посвященный новогодним праздникам, появился в Московском метрополитене в декабре 2016 года и был очень тепло принят пассажирами. В прошлом году состав ходил по Кольцевой линии в течение 3 недель и успел порадовать более миллиона москвичей и гостей столицы.

В этом году было принято решение утроить число новогодних поездов. Таким образом, в настоящее время в столичном метро ходит тематический состав, оформленный в общегородской концепции празднования Нового года, поезд «Путешествие в Рождество» и знаменитый новогодний «Еж-3».