РИАМО - 31 дек. Новая станция «Ховрино» открылась в воскресенье на Замоскворецкой линии Московского метрополитена, передает корреспондент РИАМО.

В церемонии открытия новой станции приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев, сотрудники Московского метрополитена, а также жители близлежащих районов.

«Сегодня открывается долгожданная станция «Ховрино». Долгожданная, потому что 53 года назад была открыта станция «Речной вокзал», с тех пор Замоскворецкая линия метро не продлялась. За это время здесь вырос целый город, появились сотни тысяч жителей, которые, к сожалению, не имели нормального транспорта для того, чтобы добираться до центра города. Сегодня стройка завершена, метро открыто», - сказал Собянин.

Он добавил, что вторым этапом будет сделан транспортно-пересадочный узел, метро интегрируют с Октябрьской железной дорогой.

«Ховрино» стала конечной станцией на севере «зеленой» ветки подземки. С открытием станции «Ховрино» метро в шаговой доступности появилось у 80% жителей одноименного района Москвы.

Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный. Пользоваться ей будут ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров. Ожидается, что благодаря этому станция «Речной вокзал» разгрузится в среднем на 20%, а в часы пик — на 25%.