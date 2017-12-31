РИАМО - 31 дек. Информация о взрыве в квартире жилого дома на улице Стартовая на северо-востоке Москвы не соответствует действительности, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по столице.

Ранее СМИ сообщали, что на улице Стартовая в столице прогремел взрыв.

«Непроверенная информация, публикуемая в ряде СМИ, не соответствует действительности», - говорится в сообщении

В воскресенье в 13:57 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Стартовая, дом №17. На девятом этаже произошло загорание в квартире на площади 7 квадратных метров. Возгорание потушили. Пострадал один человек.