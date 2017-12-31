РИАМО - 31 дек. Дорожная авария произошла на Егорьевском шоссе в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, в результате ДТП пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В 19:08 30 декабря в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП, произошедшим по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Егорьевское шоссе, между деревней Соболево и селом Хотеичи.
«Произошло касательное столкновение двух легковых автомобилей Hyundai и «Лада Приора». Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.
В результате аварии движение на автодороге не перекрывалось. Возгорания не последовало, розлива топлива не было.
«Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 24 человек, в том числе от МЧС: одна единица техники, три человека», - заключается в материале.
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