РИАМО - 31 дек. Дорожная авария произошла на Егорьевском шоссе в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, в результате ДТП пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 19:08 30 декабря в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП, произошедшим по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Егорьевское шоссе, между деревней Соболево и селом Хотеичи.

«Произошло касательное столкновение двух легковых автомобилей Hyundai и «Лада Приора». Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В результате аварии движение на автодороге не перекрывалось. Возгорания не последовало, розлива топлива не было.

«Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 24 человек, в том числе от МЧС: одна единица техники, три человека», - заключается в материале.