РИАМО - 31 дек. Похолодание до минус 2 градусов и снег обещают синоптики ночью 1 января в Москве и Подмосковье, днем температура поднимется до плюс двух градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Аномально теплая погода держится в средней полосе Европейской территории России уже вторую неделю. Каждый день фиксируются очередные температурные рекорды.

«Регион находился в теплом секторе североатлантического циклона. 1 января температура понизится - скажется влияние холодного фронта. Ночью местами пройдет снег, термометры покажут 0 – минус 2 градуса, днем осадков не ожидается и будет 0 – плюс 2 градуса», – говорится в сообщении

Синоптики уточняют, что температура в новогоднюю ночь будет гораздо выше климатической нормы, но до рекорда очень далеко.