РИАМО - 31 дек. Пожар произошел в квартире на улице Стартовая в столице, в результате возгорания пострадал один и эвакуированы четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 13:57 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Стартовая, дом №17. В квартире на девятом этаже произошло загорание на площади 7 квадратных метров.

«К сожалению, до прибытия пожарно-спасательных подразделений пострадал один человек, передан наряду скорой помощи», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям в 14:09 загорание было локализовано, а в 14:12 ликвидировано.

«С вышележащих этажей выведено четыре человека. Для ликвидации пожара были высланы пять единиц техники (19 человек личного состава)», - заключается в материале.

Как уточнил РИАМО сотрудник ЦУКС главка МЧС России по Москве, до прибытия пожарных мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна девятого этажа. Он получил переломы и госпитализирован в больницу.