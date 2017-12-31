РИАМО - 31 дек. Неработающий задержан по подозрению в убийстве мужчины на корпоративе у павильона столичной ВДНХ, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 29 декабря вблизи одного из павильонов ВДНХ было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи. Кроме того, с указанного адреса с колото-резаными ранениями в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован мужчина 1965 года рождения. По предварительным данным, в ходе проведения новогоднего корпоратива в павильоне произошел конфликт между сотрудниками компании.

«Тридцатого декабря в 18:00 по адресу: проспект Мира, владение 119, строение 442, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 1 ОРЧ ОУР УВД совместно с сотрудниками ОУР ОП задержан мужчина 1986 года рождения, неработающий, который изобличен в совершении данного преступления», - сказал собеседник агентства.

Ранее по данному факту Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).