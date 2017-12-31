РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В подмосковном Подольске могут установить уличное освещение на детской площадке на Большой Серпуховской улице по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее на портал «Добродел» житель Подольска написал обращение с просьбой установить уличное освещение на детской площадке, которая находится у дома №30а на Большой Серпуховской улице.

«Сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации городского округа Подольск совместно с сотрудниками электросетевой организации была проведена выездная проверка, в ходе которой был определен объем необходимых работ. Работы включены в план устройства линий уличного освещения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 2018-2020 года», - сказал председатель комитета Илья Скоморохов.

Он отметил, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Ориентировочный срок начала проведения закупочных процедур 21 января 2018 года.