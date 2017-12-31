«Сегодня открывается долгожданная станция «Ховрино». Долгожданная, потому что 53 года назад была открыта станция «Речной вокзал», с тех пор Замоскворецкая линия метро не продлялась. За это время здесь вырос целый город, появились сотни тысяч жителей, которые, к сожалению, не имели нормального транспорта для того, чтобы добираться до центра города. Сегодня стройка завершена, метро открыто», - сказал Собянин.