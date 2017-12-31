РИАМО - 31 дек. Тело неизвестного мужчины обнаружили на берегу реки Москвы в подмосковном Жуковском, полиция устанавливает личность мужчины, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Тридцатого декабря в 08:20 на берегу реки Москвы на улице Наркомвод в городском округе Жуковский обнаружен труп неизвестного мужчины 30-35 лет», - сказал собседник агентства.

Он добавил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. По данному факту следственный отдел по городу Жуковский ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.