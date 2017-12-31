РИАМО - 31 дек. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 1 января из-за непогоды, ожидается сильный ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности из-за тумана объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Ивановской, Смоленской, Калужской и Тульской областей.

В Московском регионе 1 января прогнозируют небольшое похолодание. Ночью местами пройдет снег, термометры покажут 0 – минус 2 градуса, днем осадков не ожидается и будет 0 – плюс 2 градуса.