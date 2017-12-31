РИАМО - 31 дек. Мужчина в Москве потерял более 1,5 миллионов рублей, на которые хотел купить криптовалюту эфириум, после перевода денег покупатель так и не дождался от продавца обещанную криптовалюту, сообщает Telegram-канал Mash.

«33-летний повар из Москвы Сергей Д. решил, что пора сменить наггетсы и суши на криптовалюту. Мужчина взял денег у друзей и набрал кредитов в банке на полтора миллиона рублей и купил на все деньги эфириума», - говорится в сообщении.

Мужчина купил эфириум по цене 400 долларов (сейчас он стоит больше 700) и стал обладателем 52 единиц криптовалюты. Затем он перевел все деньги продавцу, но эфириума так и не получил.

Эфириум - вторая по популярности криптовалюта, которую создал Виталий Бутерин.