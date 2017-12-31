РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил жителей подмосковного Подольска с Новым годом и пожелал здоровья, благополучия и успехов, сообщается на сайте администрации округа.

«Этот веселый праздник – один из самых любимых и ожидаемых в каждой семье. Мы собираемся вместе, вспоминаем о прошлом и строим планы на будущее. Мы верим в лучшее и надеемся сделать все, что еще не успели. Уверен, что наступающий 2018 год будет полон интересных событий, важных достижений, новых возможностей и ярких побед», - приводится на сайте текст поздравления Фетисова.

Депутат пожелал жителям городского округа доброго здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, исполнения желаний, праздничного настроения и отличной спортивной формы.