РИАМО - 31 дек. Автомобилистам следует быть аккуратными на дорогах в Подмосковье в воскресенье из-за выпадения снега с дождем, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье наконец-то идет снег, правда с дождем. Будьте аккуратнее на дорогах и соблюдайте скоростной режим», - говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье в Московском регионе будет облачная и теплая погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура в столице днем - от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов.