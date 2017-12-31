РИАМО - 31 дек. В столице в последний день года облачная погода, идет мокрый снег, влажность воздуха составляет 95%, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В столице сохраняется облачная погода, идут осадки, преимущественно это мокрый снег. Атмосферное давление практически не меняется и составляет 745 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице понизилась. На станции на ВДНХ термометры показывают плюс 0,8 градуса, на Балчуге теплее - плюс 1,3 градуса, а прохладнее всего в Немчиновке – плюс 0,4 градуса.

Влажность воздуха очень высокая и составляет 95%. В Москве дует слабый ветер.