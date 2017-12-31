РИАМО - 31 дек. Тело неизвестного мужчины с колото-резаными ранами обнаружили под железнодорожным мостом в Басманном тупике в столице, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

По его словам, 30 декабря в 08:52 в службу «02» от граждан поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Басманный тупик, дом 6А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу под железнодорожным мостом внутри технического помещения опоры пешеходного моста обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 40-45 лет с двумя колото-резаными ранениями груди», - сказал собеседник агентства.

Давность наступления смерти мужчины на момент обнаружения трупа составляла более 12 часов. Тело направили в танатологическое отделение (морг) №4.