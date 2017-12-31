РИАМО - 31 дек. В целях организации слаженной работы всех служб на предприятиях комплекса городского хозяйства Москвы организовали работу штабов, сообщил в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Штабная работа в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении свыше 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что работу штабов в новогоднюю ночь и на время праздников лично возглавили руководители предприятий и служб, их работа координируется штабом комплекса городского хозяйства.

Ранее Бирюков сообщил, что предприятия комплекса городского хозяйства Москвы, экстренные службы и пожарно-спасательные формирования переведены на усиленный режим работы до 8 января включительно.

На случай экстренных ситуаций в Москве подготовлены 1268 аварийно-восстановительных бригад, свыше 2,5 тысяч дизель-генераторных установок и три мобильные котельные. Для своевременной уборки снега с объектов улично-дорожной сети при необходимости будет задействовано до 9,5 тысяч единиц специализированной техники, для уборки дворовых территорий – порядка 29 тысяч дворников. Для уборки мест проведения массовых мероприятий предполагается задействовать свыше 25 тысяч рабочих.