РИАМО - 31 дек. Театры Подмосковья и Московская областная филармония проведут ряд мероприятий в последний день года, для зрителей подготовлена специальная новогодняя программа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«В последний день уходящего года подмосковные государственные театры и областная филармония представят жителям и гостям региона яркие и увлекательные спектакли и программы», — говорится в сообщении.

Московская областная филармония приглашает совершить музыкальное путешествие по временам года под сводами Кафедрального собора Святых Петра и Павла. Праздничную программу представят оркестр «Инструментальная капелла», заслуженный артист России Степан Якович (скрипка), лауреаты международных конкурсов Алексей Круглов (саксофон) и Игорь Гольденберг (орган). Прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы.

«Московский Губернский театр порадует детей волшебным новогодним спектаклем «Морозко». Известная русская народная сказка в версии театра дополнилась новыми героями, увлекательными приключениями и юмором. Юным зрителям будет предложено не только наблюдать за героями, но и стать как бы соучастниками событий», — уточняется в сообщении.

Для взрослых зрителей театр представит музыкальную комедию «Рождество. Мистерия. Бал».

Московский областной театр юного зрителя пригласит на музыкальную комедию «Почему бы нет?!». Спектакль полон комичных ситуаций, лирических моментов, красивых песен Максима Дунаевского, Владимира Шаинского, Юрия Энтина, Алексея Рыбникова, Леонида Дербенева, Евгения Крылатова из замечательных фильмов.

«Московский областной театр кукол покажет новогоднюю сказку «Солнышко и снежные человечки». Это добрый и трогательный спектакль о дружбе и умении приносить радость тем, кто тебя окружает», — добавляется в сообщении.

А Московский областной театр драмы и комедии подготовил для гостей праздничное представление «Новогодние приключения Снегурочки». Дед Мороз вручает Снегурочке волшебный фонарик, с помощью которого она должна зажечь новогоднюю елку. Но на пути Снегурочки встречаются Злая сила и ее помощники, которые похищают волшебный фонарик. Преодолев своими знаниями коварство, Снегурочка в итоге побеждает оппонентов и все-таки зажигает елку для детей.