РИАМО - 30 дек. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал отцом, у него родился сын, сообщает Газета.ru.

«Отличная новость! День начался с очень хорошего события. Только что у президента клуба Eagles MMA Хабиба Нурмагомедова родился сын», - говорится в заявлении клуба Eagles MMA в Instagram.

На фотографии в Instagram Нурмагомедов изображен со своими племянниками.

В ночь с 30 на 31 декабря боец проведет поединок с бразильцем Эдсоном Барбозой.