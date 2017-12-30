РИАМО - 30 дек. С 31 декабря по 2 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице в центре Москвы пройдет театральный марафон с участием актеров из 14 российских городов, более 80 молодых артистов смогут не только выступить в столице, но и посетить уникальные мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На Тверской улице гостей ждет большая новогодняя программа, посвященная театру, с участием студентов творческих учебных заведений. Организатор праздника, который пройдет с 31 декабря по 2 января, — международный фестиваль-школа современного искусства «Territoriя». Театральный марафон «Территория | Новый год» станет частью городского фестиваля «Путешествие в Рождество», - говорится в сообщении.

Участники программы «Territoriя» — более 80 молодых артистов из Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кемерова, Костромы, Красноярска, Магадана, Москвы, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Севастополя, Тобольска и Тюмени. Они смогут выступить на одной из главных праздничных площадок столицы, а также пройти тренинги и мастер-классы ведущих специалистов современного театра. Занятия посвятят современной хореографии, музыкальному театру и актерскому мастерству.

На площадке «Сказы Бажова» (Тверская улица, дом №15) зрители увидят спектакли молодежных и студенческих театров на темы знаменитых уральских произведений. Ее куратором станет режиссер и сценограф, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, который знаменит неожиданными решениями постановок.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Главными площадками праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок, Новопушкинский сквер и Садовое кольцо.