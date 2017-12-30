РИАМО - 30 дек. На второе место по уровню капитализации поднялась криптовалюта Ripple, первое место у биткоина, сообщает Газета.ru.

«Капитализация валюты достигла отметки в 105 миллиардов долларов, в то время как у биткоина - 239 миллиардов долларов», - говорится в сообщении. При этом Ripple обошла криптовалюту Ethereum, капитализация которой составляет 71 миллиард долларов.

Стоимость Ripple выросла на 30000% в 2017 году. В настоящий момент одна монета стоит 2,7 доллара.

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