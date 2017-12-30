РИАМО - 30 дек. Более 40 ледяных скульптур установили в столичном парке Победы на Поклонной горе в рамках ежегодного новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи», который в этом году посвящен странам — участницам чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Скульптуры объединены в восемь композиций — по количеству групп, на которые разделили сборные согласно результатам финальной жеребьевки», - отмечается в материале.

Гости парка смогут полежать на русской печи, посидеть на царском троне, забраться на дракона или в голландскую мельницу. Посетители также увидят караван из Саудовской Аравии, который будет «проходить» мимо египетских пирамид. По соседству разместятся русские избы, церкви и знаменитый уругвайский монумент «Пальцы».

Еще на выставке представили уменьшенную копию Биг-Бена, ледяные миниатюры Панамского канала и Эйфелевой башни. Высота каждой скульптуры составляет от трех до шести метров. Центральной фигурой станет ледяная копия Московского Кремля с пятью башнями.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Главные игры состоятся на Большой спортивной арене спорткомплекса «Лужники» в Москве. Здесь запланированы семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет столичный стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.