РИАМО - 30 дек. Посольство РФ в США не выдало визу американскому сенатору и члену делегации конгресса Джоан Шаин, поскольку она попала в черный список, сообщает Газета.ru.

Все члены делегации конгресса, направлявшейся в Россию, получили визы, кроме Шаин, которая оказалась в черном списке, созданном в ответ на санкции США против РФ.

«Попытка представить ситуацию так, будто визит (делегации) был отменен российской стороной, предвзята и неверна. В действительности, мы предложили другие пути разрешения ситуации, в том числе, достижение соглашения, по которому визы парламентариям будут предоставлены на взаимной основе. К сожалению, это предложение было отвергнуто американской стороной», - сообщается на странице посольства в Facebook.

В дипмиссии указали, что виновником такой ситуации была не российская сторона.

«Мы все еще поддерживаем продолжение межпарламентских связей и надеемся, что контакты между законодателями наших стран, который в одностороннем порядке были приостановлены конгрессом США, продолжатся», - говорится в сообщении.