РИАМО - 30 дек. С 1 января изменится расписание автобусов между железнодорожной станцией «Химки» и аэропортом «Шереметьево», курсирующих в рамках мультимодального маршрута Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, сообщается на сайте МТППК.

«Первого января 2018 года автобусы Московско-Тверской ППК, курсирующие между станцией «Химки» и аэропортом «Шереметьево», перейдут на новое расписание. Время отправления автобусов будет согласовано с введенным в декабре графиком движения пригородных поездов», - отмечается на сайте.

Новое расписание удалось подстроить к большему количеству «Ласточек», отправляющихся не только из Твери, но и из Москвы. При этом пассажиры будут ждать автобус на остановке значительно меньше времени.

Подробно ознакомиться с новым расписанием автобусов и подходящих к нему «Ласточек» можно на сайте МТППК.

В рамках мультимодального маршрута «поезд + автобус» пассажиры приезжают на поездах «Ласточка» на станцию «Химки», где пересаживаются на микроавтобусы, курсирующие между станцией и аэропортом «Шереметьево». Чтобы оформить билет на трансфер в аэропорт, достаточно обратиться в любую кассу АО «МТППК». Билет на автобус можно также оформить в скоростном поезде «Ласточка» без дополнительных сборов или непосредственно в автобусе.