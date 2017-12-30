РИАМО - 30 дек. На юге Москвы бомж с пистолетом напал на прохожего и попытался его ограбить, однако мужчина оказал сопротивление и смог прогнать злоумышленника, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 29 декабря в 20:35 по номеру «02» от граждан поступило сообщение о выстрелах по адресу: Ереванская улица, дом №4, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был обнаружен мужчина 1963 года рождения, который пояснил, что в 20:00 по указанному адресу неизвестный, угрожая ему пистолетом, произвел выстрел вверх, нанес телесные повреждения, требовал передачи денежных средств, но получив активное сопротивление, ничего не похитив, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Мужчину госпитализировали с множественными ушибленными ранами мягких тканей головы и ушибом правого колена.

В тот же день в 22:10 на Каспийской улице сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1990 года рождения, бомжа, ранее судимого, который был изобличен в совершении разбойного нападения. По данному факту возбуждено уголовное дело.