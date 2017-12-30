РИАМО (ЛОБНЯ) - 30 дек. В библиотеке №4 в подмосковной Лобне 9 января пройдет лекция «Что такое театр?», из которой дети узнают об устройстве театра, говорится в сообщении пресс-службы библиотеки.

«Девятого января в библиотеке №4 детям покажут иллюстрированный рассказ об устройстве театра с использованием театральных кукол», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что после прослушивания рассказа дети смогут поучаствовать в викторине «По страницам сказок».

По информации Лобненского ИА, мероприятие начнется в 15:00.