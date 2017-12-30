РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Аварийные и диспетчерские службы ЖКХ в подмосковных Люберцах будут дежурить в течение всех новогодних праздников для оперативного реагирования на нештатные ситуации, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Дежурные службы и аварийно-восстановительные бригады управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний городского округа Люберцы готовы к любым внештатным ситуациям в предстоящие новогодние праздники. На официальном портале администрации размещены телефоны всех аварийных служб», - сказал Ружицкий.

При возникновении проблем в жилищно-коммунальной сфере жители могут позвонить по телефону ЕДДС: 8 (495) 503-30-00, по единому бесплатному номеру ЕДС ЖКХ: 8 (800) 301-44-33. Также при возникновении любой аварийной ситуации можно звонить по короткому номеру «112».