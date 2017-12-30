РИАМО - 30 дек. В центре Москвы четверо вооруженных людей затолкали мужчину в автомобиль, где избили и отобрали ценные вещи, после злоумышленники высадили жертву и скрылись, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 28 декабря в 22:27 в полицию от граждан поступило сообщение о разбое по адресу: Шмитовский проезд, дом №16, строение 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 22:00 у ресторана по указанному адресу четверо неизвестных, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, мужчине 1979 года рождения, посадили его в автомобиль Mercedes черного цвета, нанесли побои, открыто похитили сумку с документами, два сотовых телефона, после чего высадили из автомобиля и скрылись», - сказал собеседник агентства.

Сумма материального ущерба от действий злоумышленников устанавливается. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.