РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 дек. В подмосковном Дзержинском закупили 261 ноутбук для оснащения шести муниципальных школ, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко.

«В рамках программы «Эффективная власть» был приобретен 261 комплект ноутбуков. Это позволило оснастить образовательные учреждения города высокотехнологичным современным оборудованием», - написал Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

В частности, школа №1 получила 11 ноутбуков, лицей №2 - 37 ноутбуков, лицей №3 - 60 ноутбуков. Гимназии №4 вручили 45 ноутбуков, гимназии №5 - 107. Лицей №6 получил одно устройство, так как был укомплектован компьютерами ранее.

Глава округа также поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку и внедрение программы «Эффективная власть».