РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В Доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска 4 января состоится бесплатный показ фильма «Один дома», сообщается на сайте ДК.

«В Доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский 4 января 2018 года состоится кинопоказ комедийного фильма «Один дома», вышедшего в прокат в 1990 году. Кинокартина рассказывает о ребенке, которого случайным образом родители оставили одного на несколько дней дома. Однако в это время в квартиру проникли воры», - говорится в сообщении.

Начнется киносеанс в 12:00 и будет проходить по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5. Посмотреть легендарный фильм в ДК «Металлург» смогут все желающие.