РИАМО - 30 дек. Пожарные потушили возгорание в гаражах в 1-м Котляковском переулке на юге Москвы, никто не пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС России.

«Ликвидировано возгорание в металлических гаражах в 1-м Котляковском переулке», - говорится в сообщении.

В аккаунте уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.