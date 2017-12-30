РИАМО - 30 дек. Пожарные потушили возгорание в гаражах в 1-м Котляковском переулке на юге Москвы, никто не пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС России.
«Ликвидировано возгорание в металлических гаражах в 1-м Котляковском переулке», - говорится в сообщении.
В аккаунте уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.
Ликвидировано возгорание в металлических гаражах в 1-м Котляковском переулке. Пострадавших нет.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 30 декабря 2017 г.
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