РИАМО - 30 дек. Один человек стал жертвой столкновения трех транспортных средств в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 17:55 в городском округе Красногорск на автодороге Волоколамское шоссе - Козино - Нефедьево произошло столкновение трех транспортных средств. В результате происшествия один человек погиб», - говорится в сообщении.

Областной Минтранс призвал водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.