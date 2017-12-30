РИАМО - 30 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям и гостям столицы о том, что в течение всей новогодней ночи в городе будут работать метро, Московское центральное кольцо и самые востребованные маршруты наземного транспорта.

«Напоминаю, что всю новогоднюю ночь у нас будут работать метро, МЦК и самые востребованные маршруты наземного транспорта. А с 31 декабря по 8 января в зоне городских парковок можно ставить машину бесплатно», - написал Собянин в Twitter.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Московского метрополитена, в новогоднюю ночь бесперебойную работу метро и МЦК обеспечат около 11 тысяч сотрудников: более 5 тысяч работников подземки (в том числе свыше 1,1 тысячи машинистов), а также около 6 тысяч представителей УВД на Московском метрополитене и службы безопасности метро. На 13 станциях, расположенных в непосредственной близости от мест народных гуляний, всю ночь будут дежурить несколько десятков сотрудников Центра обеспечения мобильности Московского метрополитена.

Ранее на официальном сайте мэра столицы сообщалось, что в новогоднюю ночь в городе будут работать 168 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта — автобусных, троллейбусных и трамвайных. По 98 маршрутам транспорт закончит развозить пассажиров в 03:30, а еще по 59 работа продолжится в круглосуточном режиме.