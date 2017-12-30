РИАМО - 30 дек. В Новомосковском округе столицы в результате столкновения четырех машин погибли двое человек, трое человек пострадали, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Госавтоинспекции по Москве.

«Около 17:00 поступило сообщение о том, что в районе 24-го километра Калужского шоссе произошло столкновение четырех легковых автомобилей. В результате происшествия погибли двое, трое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.