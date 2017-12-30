РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 дек. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко поздравил жителей городского округа с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья и благополучия, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Завершается 2017 год. Он был динамичным, успешным и продуктивным для нашего города. И в этом заслуга каждого, кто честно и добросовестно трудился. Дорогие жители города Дзержинского! Пусть следующий, 2018-й год, будет более счастливым и плодотворным. Здоровья, благополучия и, конечно, любви каждому из вас», - сказал Панаморенко.

Он подчеркнул, что Дзержинский в 2017 году получил высокое звание «Город трудовой доблести и славы». Также городская юношеская команда спортсменов заняла первое место на региональном этапе Всероссийского фестиваля ГТО.

«По губернаторской программе удалось отремонтировать 150 подъездов жилых многоквартирных домов. Это беспрецедентная цифра! Такого масштаба ремонтных работ жилого фонда у нас еще не было. Город развивается во всех сферах. Наиболее заметно это, конечно, в благоустройстве. В День России открыли обновленный центральный городской фонтан «Четыре грации», а в День города – «Светлый бульвар», - отметил глава.

Он добавил, что главными задачами в 2018 году для администрации Дзержинского станут открытие Ледового дворца, строительство первой очереди спортивного парка, а также создание благоустроенной набережной вдоль Дзержинского карьера.