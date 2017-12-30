РИАМО - 30 дек. Полицейские в подмосковной Балашихе задержали мужчину, у которого при личном досмотре изъяли 3 грамма героина, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать восьмого декабря в 20:20 в Ласточкином проезде микрорайона Заря в Балашихе полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1984 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 3 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».