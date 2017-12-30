РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Хоккейный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска сразится на своем льду с ХК «Лада» из Тольятти в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги 9 января, сообщается на сайте ХК «Витязь».

По данным календаря матчей, опубликованном на сайте, подольский «Витязь» сразится с «Ладой» из Тольятти в домашнем матче 9 января. Матч будет проходить в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске и начнется в 19:30.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата в конференции «Запад» ХК «Витязь» находится на 11 строчке с 54 очками. ХК «Лада» в конференции «Восток» на 13 строчке с 42 очками.