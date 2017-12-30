РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 дек. В культурно-эстетическом центре подмосковного Дзержинского 2 января откроется зимний творческий лагерь «Снеговик» для взрослых и детей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Второго января в культурно-эстетическом центре начнет работу зимний творческий лагерь «Снеговик». Стартует он с мастер-классов для всех желающих. С 10 до 14 часов горожане, независимо от возраста, бесплатно могут поучиться искусству декупажа и изготовлению мягкой игрушки», - говорится в сообщении.

В течение всей каникулярной недели в лагере будут показывать кино и мультфильмы, посвященные Новому году.

На катке «Орбита» 3 января пройдет анимационная программа для всех желающих. А 5 и 6 января на катке состоятся рождественские «Веселые старты».

Седьмого января горожане смогут встретить Рождество на городском катке. 12 января в общественном центре имени Смелякова пройдет программа «Ночь после Рождества». Она завершится до полуночи.