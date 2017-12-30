РИАМО - 30 дек. Труп мужчины вытащили из реки Яузы в районе Николоямской набережной в столице, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Тело мужчины выловили в русле реки Яузы в центре Москвы, в районе Николоямской набережной. Дело будет передано в Следственный комитет», - сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах, на теле погибшего не обнаружены следы насильственной смерти.