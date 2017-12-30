РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В «Детской деревне SOS» в Томилине городского округа Люберцы в субботу детям вручили сладкие подарки на втором семейном новогоднем фестивале, сообщила «РИАМО в Люберцах» руководитель программы «Укрепление семьи» детской деревни Светлана Кононова.

«Сегодня в «Детской деревне SOS» в Томилине для воспитанников, а также детей программы «Укрепление семьи» прошел второй семейный новогодний фестиваль. Он был организован Люберецким отделением союза женщин Подмосковья под председательством Анны Зайцевой. На празднике детям вручили сладкие новогодние подарки», - сказала Кононова.

Она добавила, что на празднике присутствовал председатель общественной палаты Петр Ульянов, который также поздравил детей с наступающим Новым годом.

Праздник посетили более 70 детей. Для них выступил ансамбль «Арт- Брасс». Музыканты переоделись в Дедов Морозов. Спонсором благотворительного мероприятия выступил фитнес-клуб «Лайм». Для детей аниматоры провели игры и конкурсы. Также юные подопечные показали свои творческие выступления.

«Праздник детям очень понравился. Они остались довольны», - заключила Кононова.