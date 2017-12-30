РИАМО - 30 дек. В Подмосковье реорганизовали ГУП «Мособлгаз» в акционерное общество, единственным акционером которого является Московская область, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Двадцать девятого декабря было получено решение о государственной регистрации акционерного общества «Мособлгаз», - сказал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев.

Регистрация АО стала конечным этапом преобразования государственного унитарного предприятия «Мособлгаз».

По мнению министра, новая организационно-правовая форма будет способствовать лучшему управлению активами компании и обеспечит быстрый темп газификации Подмосковья.

В октябре Мособлдумой был принят закон о преобразовании предприятия, а в ноябре Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска акций будущего акционерного общества «Мособлгаз».

Все имущество ГУП МО «Мособлгаз» было передано в собственность вновь образованному обществу, единственным акционером которого является Московская область.

В текущем году перед властями Подмосковья стояла задача по ликвидации неэффективных унитарных предприятий, по итогам года в регионе прекратили существование 147 муниципальных и 28 государственных унитарных предприятий.