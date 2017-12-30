РИАМО - 30 дек. Полиция проверила жилой дом на Нахимовском проспекте в Москве из-за угрозы взрыва, бесхозный предмет признан неопасным, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«Жилой дом на Нахимовском проспекте, дом 61, корпус 1, проверили кинологи. Бесхозный предмет не опасен для жизни и здоровья людей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информации об эвакуации жильцов из здания не поступало.

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