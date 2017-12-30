РИАМО - 30 дек. Начиная с субботы и по 8 января в Московской области ряд автобусных маршрутов изменили свое расписание, сообщается на сайте ГУП МО «Мострансавто».

«Для оптимизации транспортной работы в новогодние и рождественские праздничные дни с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года ГУП МО «Мострансавто» изменило расписание на ряде маршрутов», - говорится в сообщении.

Изменения коснулись маршрутов автобусов в Подольске, Люберцах, Реутове, Балашихе, Бронницах, Коломне, Шаховской, Лотошине, Волоколамске и других муниципалитетах, а также маршрутов, связывающих подмосковные населенные пункты с Москвой.

«Во всех филиалах предприятия организовано оповещение пассажиров о предстоящих изменениях посредством размещения информации на остановочных пунктах, объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалах, автостанциях, диспетчерских пунктах) и в салонах подвижного состава», - уточняется в материале.

Для усиления контроля работы на маршрутах и поддержания качества обслуживания во всех филиалах перевозчика провели инструктаж водителей, кондукторов и диспетчеров об изменениях в работе регулярных маршрутов.