РИАМО - 30 дек. В Москве для пассажиров открылись второй вестибюль станции метро «Международная» и объединенный вестибюль двух станций подземки «Петровско-Разумовская», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Открыли второй вестибюль станции мосметро «Международная» Филевской линии. Также завершили реконструкцию северного вестибюля «Петровско-Разумовской» на «серой» и «салатовой» ветках. Теперь все пассажиры могут пользоваться объединенным вестибюлем», - написал Собянин в Twitter.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Московского метрополитена, новые вестибюли открылись на двух станциях подземки в субботу. Второй выход с «Международной» ведет из восточного торца станции в подземное пространство комплекса «Москва-Сити». Пассажиры метро теперь могут сразу попадать в одну из высоток делового центра. Поднявшись по эскалаторам, можно выйти в город на Тестовскую улицу.

Новый вестибюль оформлен в едином стиле со станцией «Международная» — в монохромной графике, с использованием гранита, а также белого, серого и черного мрамора. В подземном вестибюле смонтированы современные турникеты из нержавеющей стали (пять проходов на вход и три – на выход), сооружена комната полиции и три кассовых окна.

Объединенный наземный вестибюль станций «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий открылся после проведенной реконструкции. Северный наземный вестибюль станции «Петровско-Разумовская» был открыт в 1991 году. С открытием новой станции «салатовой» линии в 2016 году вестибюль был расширен. Старая часть северного вестибюля, которой пользовались пассажиры станции Серпуховско-Тимирязевской линии, закрылась на реконструкцию 30 января 2017 года.

С субботы пассажиры двух линий могут пользоваться совмещенным вестибюлем станции «Петровско-Разумовская», площадь которого после реконструкции увеличилась почти в два раза. Выход из вестибюля ведет к Локомотивному проезду на участке у пересечения Октябрьской железной дороги с Савеловским направлением МЖД.

В просторном вестибюле размещены новые кассы, сделана комната полиции, установлены современные турникеты, смонтировано новое освещение и размещена современная навигация на русском и английском языках. Для удобства перемещения маломобильных пассажиров на полу вестибюля уложена тактильная плитка.

В подземке в 2017 году отремонтировали около 50 эскалаторов на 37 станциях. Проведение работ такого рода необходимо для безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону.