РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Жительница подмосковного Подольска обнаружила на Красногвардейском бульваре несколько кусков отравленной колбасы, которую раскидали для бездомных собак, сообщила «РИАМО в Подольске» сама жительница.

«Сегодня (в субботу - ред.) в обеденное время, когда я гуляла на Красногвардейском бульваре со своей собакой, обнаружила 7-10 кусков отравленной докторской колбасы. Ее неизвестные раскидали недалеко от дома №19. В кусках колбасы были какие-то таблетки, явно не витамины для собак», - сказала жительница.

По ее словам, возможно отравленную колбасу раскидали догхантеры, которые травят бездомных животных.

«Владельцам животных нужно быть предельно внимательными в данном районе. Так как буквально больше месяца назад, где-то в около 100 метрах от этого места, моя собака съела также оставленный кусок колбасы, но все обошлось», - пояснила собеседница.