РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В центре материнства и детства подмосковных Люберец 29 декабря в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилась двойня, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник PR-службы центра.

«Двадцать девятого декабря в 09:53 в Центре материнства и детства города Люберцы появилась на свет замечательная двойня. Хочу отметить, что это ЭКО-беременность и маме 43 года. Малыши чувствуют себя хорошо», - сказал собеседник.

Он отметил, что родились девочка весом 1530 граммов, ростом 43 сантиметра и мальчик весом 2100 граммов и ростом 44 сантиметра.

По его словам, на 35 неделе беременности у детей обнаружили нарушение внутриутробного кровотока, и специалисты центра приняли решение об экстренном кесаревом сечении.