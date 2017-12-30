РИАМО - 30 дек. В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на новогоднем корпоративе на северо-востоке города, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, вечером 29 декабря вблизи одного из павильонов выставочного комплекса в Останкинском районе Москвы было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи. Кроме того, с указанного адреса с колото-резаными ранениями в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован мужчина 1965 года рождения.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ходе проведения мероприятия, посвященного празднованию Нового года, в указанном павильоне произошел конфликт между сотрудниками компании.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что на новогоднем корпоративе на северо-востоке Москвы зарезали мужчину, еще один сотрудник компании, отмечавшей Новый год, госпитализирован в больницу с ранениями.