РИАМО - 30 дек. В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на новогоднем корпоративе на северо-востоке города, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.
По данным следствия, вечером 29 декабря вблизи одного из павильонов выставочного комплекса в Останкинском районе Москвы было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи. Кроме того, с указанного адреса с колото-резаными ранениями в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован мужчина 1965 года рождения.
По предварительным данным, в ходе проведения мероприятия, посвященного празднованию Нового года, в указанном павильоне произошел конфликт между сотрудниками компании.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что на новогоднем корпоративе на северо-востоке Москвы зарезали мужчину, еще один сотрудник компании, отмечавшей Новый год, госпитализирован в больницу с ранениями.
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