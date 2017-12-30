РИАМО - 30 дек. Столичные полицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья, который обвиняется в умышленном поджоге автомобилей в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В службу «102» поступило сообщение о том, что на улице Авиаторов горят автомобили. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что воспламенились четыре машины. Пожарный расчет потушил горящие транспортные средства.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Западному округу совместно с оперативниками и участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Солнцево Москвы была установлена личность подозреваемого. Мужчина был задержан», - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 41-летний приезжий из ближнего зарубежья.

«Оперативники установили, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поджог несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате загорелся автомобиль «Волга», а впоследствии стоящие рядом иномарки», - добавляется в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.