РИАМО - 30 дек. Энергетики Подмосковья подготовили более 1 тысячи дизельных электростанций на случай внештатных ситуаций в новогодние каникулы, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«На случай внештатных ситуаций в энергоснабжении в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей подготовлено 1026 дизельных электростанций», - написал Пестов в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что во время новогодних праздников коммунальные службы и предприятия ТЭК Московской области будут работать в режиме повышенной готовности. В каждом муниципальном образовании региона разработаны и утверждены карты оперативного реагирования.

В электросетевых компаниях усилили контроль над работой оборудования подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала.